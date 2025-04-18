كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق في القاهرة سبب وفاة الفنان المصري سليمان عيد بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 64 عاما، وسط صدمة كبيرة في الوسط الفني ومحبيه، حيث كتب منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه إن سبب وفاة سليمان عيد تعرضه لسكتة قلبية وجلطة بالشريان التاجي واختلال كهربائي خبيث، ونتيجة ذلك توقفت عضلة القلب بشكل مفاجئ.

وكان عبد الرحمن سليمان عيد (نجل الفنان الراحل) أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك وفاة والده وحدد موعد ومكان صلاة الجنازة التي أقيمت اليوم بأحد المساجد في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة.

ويعد فيلم فار بـ 7 أرواح آخر أعماله السينمائية التي تعرض له حالياً في السينما بالقاهرة، ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وضم العمل عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم محمد لطفي، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندا موسى، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، ويزو، لينا صوفيا، علاء مرسي، محمود حافظ، دينا محسن، إبراهيم السمان، أدوارد، ليلى عز العرب، مصطفى الدمرداش، محمد الصاوي، وغيرهم.

يذكر أن سليمان عيد وُلد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينات القرن العشرين، وقدم أكثر من 150 عملا فنيا متنوعا ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

وشارك سليمان عيد في عدد من الأفلام المهمة أبرزها «طيور الظلام» و«النوم في العسل» و«همام في أمستردام» والعديد من المسلسلات التلفزيونية.