توفي صباح اليوم (الجمعة) الفنان المصري سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عاماً إثر أزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وكتب نجله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن صلاة الجنازة ستقام على والده بعد صلاة الجمعة اليوم بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وولد الفنان سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينات القرن العشرين.

وعمل الفنان أكثر من 150 عملا فنيا متنوعا ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، وشارك في أفلام «طيور الظلام» و«النوم في العسل» و«همام في أمستردام» والعديد من المسلسلات التلفزيونية.

وكان دوره في فيلم «الإرهاب والكباب»، أمام الزعيم عادل إمام عام 1992، بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.