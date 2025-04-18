خرجت الفنانة المصرية هالة صدقي للدفاع عن الفنان المصري محمد رمضان، بعد موجة الانتقادات التي يتعرض لها منذ أيام أخيراً بعد ظهوره بإطلالة تشبه بدلة الرقص كما وصفها البعض في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن رمضان ليس المسؤول الوحيد عن ذلك الجدل.

وقالت هالة صدقي خلال لقائها في برنامج «الراديو بيضحك»، الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090، إن هناك أزمة متكررة حول الهجوم المستمر على رمضان، وأضافت: «إحنا واقفين على الواحدة، النجوم في لبنان بيغلطوا ومع ذلك الناس بتمجد فيهم، لكن إحنا دايماً بندور إزاي نضايق النجم أو نكسره».

وأشارت هالة صدقي في حديثها إلى أن حفل محمد رمضان في أمريكا حقق نجاحاً كبيراً ورفع شعار كامل العدد، وهذا لم يركز عليه أحد، موضحة: «ما شافوش إن ده نجم مصري راح أمريكا وعمل حفلة هناك كسرت الدنيا، وجمع العرب كلهم هناك ومكانش في تذاكر، إحنا لما ييجي مطرب أمريكي الدنيا بتتقلب».

وعن اختيار إطلالته المثيرة للجدل، ردت هالة صدقي بأن محمد رمضان لا بد أن يرتدي ملابس مختلفة لأن اختيارات الأزياء في العروض الغنائية الكبرى تندرج تحت مفهوم «الشو»، ولا تعكس بالضرورة مسؤولية شخصية أو تعبر عن حياته الشخصية.

وأضافت: «محمد رمضان نجم لازم يبقى شكله مختلف ويلبس حاجة غريبة، وده شو مش خارج باللبس ده في الشارع، وهو مش مسؤول مسؤولية كاملة، فيه مصممة مسؤولة عن إطلالته».

يذكر أن هالة صدقي نافست بمسلسلين «إش إش» و«قهوة المحطة» في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، ودارت أحداث «إش إش» حول فتاة ترث من والدتها الجمال والفقر تُدعى «إش إش»، وتجد نفسها مضطرة أن تعمل راقصة، وتدخل إلى عائلة الجريتلي عن طريق الصدفة، لتكتشف أن ما تمر به ما هو إلا امتداد لأسرار مدفونة داخل هذه العائلة.

ومسلسل «إش إش» من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.