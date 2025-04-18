أطلق الفنان المصري محمد رمضان، أغنيته الجديد التي تحمل اسم «بحب أغيظهم»، موجهاً رسالة مباشرة كرد صريح وساخر على الانتقادات التي تعرض لها أخيراً بسبب إطلالته في مهرجان «كوتشيلا» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تلك الحفلة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا.

وعبّر رمضان من خلال الأغنية عن تجاهله للهجوم الذي تعرض له مؤخراً، مؤكداً استمراره في مشواره الفني بثقة وثبات وإصرار على النجاح.

وروج رمضان للأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب قائلاً: «حزب الحاقدين انضم.. جابوا سيرتي وحفظوها صم».

وعلى جانب آخر، ينتظر محمد رمضان حفله الثاني في كوتشيلا، وذلك بعد أيام من إثارته الجدل في حفله الأول بالمهرجان، وقال في منشور سابق على "انستجرام": «حفلتي التانية في كوتشيلا يوم الأحد الساعة 6 مساء بتوقيت كاليفورنيا 3 الفجر بتوقيت القاهرة، واستنوا لينك الحفلة على قناتي الرسمية على واتساب».

إحالة محمد رمضان إلى التحقيق

يذكر أن محمد رمضان أحيل إلى التحقيق بقرار لاتحاد النقابات الفنية المصرية الثلاثة (الموسيقية والتمثيلية والسينمائية)، وذلك بعد الجدل الذي أثارته إطلالته في حفله بأمريكا.

وفي أول تعليق لمحمد رمضان على الجدل كتب منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، حيث قال إن الإطلالة من تصميم عارضة أزياء مصرية تدعى فريدة تيمراز ومستوحاه من تماثيل ملوك الفراعنة، وتم تصميمها بالعملة المصرية الفضة مضاف إليها كاب أسود فرعوني.