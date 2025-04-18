كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «اتهرينا» باللهجة المصرية، مؤكدة أن الأغنية ستطرح يوم عيد شم النسيم.

وقالت باسكال مشعلاني في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إنها انتهت من تصوير أغنية مصرية جديدة تحمل اسم «اتهرينا»، بالتعاون مع الشاعر رمضان محمد، مشيرة إلى أن الأغنية لها استايل موسيقي مختلف وجديد عما قدمته في مشوارها الفني.

وعن تقديمها أغنية مصرية، أوضحت باسكال أنها تعشق الجمهور المصري وتشتاق لمصر، وأضافت: «الجمهور المصري يرافقني بالدعم والحب على جميع المنصات.. محبتهم ودعمهم كبير وأنا أشتقت لمصر وشعبها».

وأشارت باسكال إلى أنها قررت تغيير لوك شعرها وإطلالتها من أجل كواليس تصوير أغنية «اتهرينا»، موضحة أن الأغنية تأخذ أجواء عصرية قديمة ما بين فترة السبعينات والثمانيات.

يذكر أن آخر أغنيات باسكال مشعلاني كانت أغنية «بضيعة زغيرة» من كلمات الأب الحبيس يوحنا خوند، وألحان خليل رحمة، وميكس وماستر جوزيف كرم، وتسجيل ملحم أبو شديد.