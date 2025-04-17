انطلقت أمس فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية تحت شعار «قصصٌ تُرى وتُروى»، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران، ويركز على محور «سينما الهوية»، لاستكشاف كيف تعكس السينما الهويات الشخصية والثقافية والوطنية.



وسيتم عرض فيلم «سوار» في أول أيام المهرجان، ويُسلط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة، كما يُكرم المهرجان الفنان السعودي إبراهيم الحساوي تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في دعم صناعة الأفلام في السعودية، في حين خصصت هذه الدورة قسمًا خاصًا للسينما اليابانية، بهدف بناء جسور لنقل المعرفة والتجارب إلى صنّاع الأفلام في السعودية.



وينظم المهرجان من قبل جمعية السينما السعودية، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، ويُعد المهرجان منصة مهمة لصنّاع الأفلام المحليين، حيث يُتيح لهم عرض أعمالهم، والتواصل مع محترفين في المجال، والمشاركة في ورش عمل وبرامج تعليمية. كما يُمثل فرصة للجمهور لاكتشاف أفلام مستقلة لا تُعرض في دور السينما التجارية.