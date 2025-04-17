حسم محمد، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، الجدل المثار حول الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار براءة لوالده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، وعبر الجمهور عن أملهم برؤيته مجدداً وعودته إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل.

وخرج محمد فضل شاكر، من خلال مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليعلق على الأمر، حيث قال إنّ الحكم صدر فعلياً عام 2018، ولكن الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء عليه آنذاك، على حد قوله. وقال نجل فضل شاكر نصاً خلال الفيديو: «أولاً، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كلّ جمهوره وكلّ من بارك له بعد انتشار هذا الخبر. نعم، الخبر صحيح: تمّت تبرئة والدي من قضية القتال ضدّ الجيش اللبناني، ولكنّ الحكم صدر في عام 2018، وللأسف الإعلام اللبناني لم يكن مهتمّاً بإبراز هذه الحقيقة في تلك الفترة». وعن الاتهامات الجديدة المتهم فيها والده، أوضح نجل فضل شاكر أن والده يواجه اتهاماً لا علاقة له بالقضية السابقة، مضيفاً أن والده يُحاسب الآن على سرقة أموال الناس، إلى جانب اتهامات أخرى تطال العائلة بشأن قضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار أمريكي. واعتبر محمد أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية، معلقاً:«اليوم والدي يُحاكم بتهمة سلب أموال الناس، ونحن كعائلة متّهمون في قضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار، وهو اتهام عارٍ من الصحة تماماً ويبعث على السخرية». وأوضح أنهم ما زالوا مؤمنين بأنّ العدالة ستعود للقضاء اللبناني، خصوصاً في المرحلة القادمة التي نأمل أن تكون بعيدة عن التسييس، موجهاً رسالة تحية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، متمنياً أن يعود العدل والاستقرار إلى لبنان. وختم شاكر رسالته موجهاً تحية شكر إلى الجيش اللبناني، قائلا:«الجيش اللبناني يعرف أن فضل بريء من كل التهم المنسوبة إليه». وسلسلة كبيرة من القضايا تحيط حول فضل شاكر حيث يواجه أحكاماً غيابية صادرة بحقه من القضاء العسكري اللبناني، أبرزها حكمان صدرَا عام 2020، أحدهما بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، بتهمة «التدخل في أعمال إرهابية»، والآخر بالسجن 7 سنوات بتهمة «تمويل مجموعة مسلحة»، كما صدرت بحقه أحكام سابقة في 2016 و2017 فيما يخص معركة عبرا، قبل أن يحصل على البراءة منها في 2018.