وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة دعم لابنتها شام الذهبي بعد إغلاق وتشميع عيادتها الجلدية والتجميلية بقرار من السلطات المصرية بعد اكتشاف عدد من المخالفات القانونية تتعلق باشتراطات الترخيص والصحية الجسيمة التي تهدد سلامة المرضى.

وكان خالد الذهبي، نجل أصالة، شارك منشوراً يدعم فيه شقيقته شام على حسابه الشخصي بموقع انستغرام، وقال فيه: «تساقط الشعر، ومتاعب البشرة، وليالٍ لا تُحصى من السهر. السعي وراء الحلم ليس جميلاً دائماً».

وأضاف: «لكن حين يكون الشغف في قلبك، والصمود في روحك، فلا شيء يعجزك عن الوصول إليه، فقط لا تنسَ أن تتنفس، أن تشعر، أن تحيا لأن الرحلة هي التي تُشكِّل جوهرك الحقيقي، وهي الجزء الذي يستحق أن تتمسك به حين تصل».

واختتم خالد الذهبي منشوره قائلاً: «لقد علمتيني كل ذلك، يا شامي. وكلمة فخور لا توفيك حقك».

ومن جانبها، علقت أصالة على منشور نجلها ووجهت رسالة حب ودعم لابنتها شام، قائلة: «أنتو النور اللي بحياتي أنتو أجمل استثماراتي والامتحانات وأرده ونحنا معنا الله، والله أدرى فينا الله يحفظكم».

يذكر أن الجهات الأمنية قامت بإغلاق العيادة وتشميعها بالشمع الأحمر بعد توثيق المخالفات، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتردد على العيادة خلال الفترة الأخيرة عدد من المشاهير، بينهم الفنانون محمد رمضان، وسوسن بدر، وابنة الفنان أحمد زاهر، وغيرهم.