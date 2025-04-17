أصدرت مجموعة قنوات MBC بياناً رسمياً ينفي ما يتم تداوله بشأن أسماء لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج The Voice، مشددة على ضرورة تحرّي المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وكتب المتحدث باسم مجموعة قنوات MBC بسام البريكان على حسابه الشخصي بموقع انستغرام، وقال: «لا صحة لما يتم تداوله عن أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice، والمعلومات المتداولة غير صحيحة، نرجو الاعتماد على المصادر الرسمية فقط».

ويرتقب الجمهور الإعلان الرسمي عن أسماء لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج The Voice على قنوات MBC، وسط حماس وتوقّعات بوجود تغييرات ملحوظة في التشكيلة المرتقبة.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة قنوات MBC عودة برنامج المواهب الشهير The Voice بعد توقف استمر لمدة 5 سنوات، وجاء الإعلان الرسمي عبر برنامج «صباح الخير يا عرب»، إذ تمّت الإشارة إلى قرب انطلاق الموسم الجديد، وسط ترقّب كبير من المتابعين.

وشهدت مواسم البرنامج السابقة مشاركة نخبة من نجوم الفن في العالم العربي مثل كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، تامر حسني، أحلام الشامسي، راغب علامة، شيرين عبد الوهاب، نانسي عجرم.