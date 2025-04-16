بدأت التحضيرات لتنظيم أول عمل مسرحي موسيقي يتناول رحلة حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، استعداداً لعرضه في سبتمبر القادم على مسرح أحد الفنادق الكبرى بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، ويعد أضخم عمل مسرحي يتناول سيرة كوكب الشرق تحت عنوان «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست».

وتتناول المسرحية محطات مهمة في حياة أم كلثوم وقصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

وأوضح السيناريست مدحت العدل في تصريح سابق لـ «عكاظ»، تفاصيل العمل، إذ قال: «كنت أحلم بتنفيذ هذا المشروع منذ سنوات؛ نظراً لتأثر محور حياتي بأغانيها»، مشيراً إلى أن بدأ في تحضيرات الكتابة منذ 5 أشهر وقراءة كل ما يخص حياتها منذ ولادتها حتى وفاتها وصعوبات مشوارها الفني.

وتابع العدل: سيتم إخراج العرض المسرحي بأفضل وأحدث التقنيات، ومن المقرر استخدام تقنية الـ AI وهي الذكاء الاصطناعي لإخراج المسرحية وتجسيد أم كلثوم في أفضل صورة.

المسرحية من إنتاج وتأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج أحمد فؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبدالواحد، ومقرر عرضها سبتمبر المقبل 2025، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور المتشوق لهذا الحدث الضخم.