يستعد الفنان المصري عمرو دياب لإحياء حفلة جديدة في الجامعة الأمريكية في القاهرة 15 مايو القادم، تعد أولى حفلاته في موسم الصيف 2025.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل بأن أسعار التذاكر تتوزع على 5 فئات كسعر الفرد الواحد وتبدأ من 1200 جنيه مصري، ثم الفئة الثانية 2150 جنيها للفرد، والفئة الثالثة 6000 جنيه للفرد، والفئة الرابعة 6500 جنيه للفرد، والفئة الخامسة 7000 جنيه للفرد، ويكون الحجز عبر الموقع الرسمي لشركة تذكرتي.

بينما جاءت أسعار الطاولات في حفل عمرو دياب، على فئتين، فالطاولة لـ10 أشخاص بسعر 150 ألف جنيه، والطاولة لـ15 شخصا بسعر 500 ألف جنيه، وبحسب شركة تذكرتي وهي المسؤولية عن التنظيم يتم فتح الأبواب للجمهور بداية من الساعة الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يقدم عمرو دياب، مجموعة من أغانيه التي يعشقها الجمهور؛ أبرزها: «يانا يا لاء، ولو اتساب، ادام مرايتها، برح الحوت، هي عاملة ايه دلوقتى، متخافيش، أنت الحظ، قمرين، نور العين، العالم الله، يتعلموا، ياقمر، شكرًا من هنا لبكرة، هتتدلع».