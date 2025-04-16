كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد، العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية والفنية، وتطرقت خلال ظهورها عبر بنامج «ABtalks» مع الإعلامي أنس بوخش، إلى إصابة والدتها بالسرطان وطلاقها وفكرة ارتباطها من جديد.

ودخلت هنا في نوبة من البكاء على الهواء بعد الحديث عن مرض والدتها وتفاصيل اللحظة التي علمت فيها بإصابتها بالسرطان، وقالت «تلقتيت خبر إصابتها أثناء تصويري ولم أتمالك، أعصابي حينها، وكان من أسوأ الأيام اللي عدت علي لأن والدتي هي كل حاجة، الأب والأم وصاحبتي، وبدعي ربنا يكتب يومي قبل يومها».

وتخوفت من فقدان أي فرد من أسرتها وتجربة مرض والدتها أثّرت فيها بعمق، خصوصاً أن جدتها توفيت بنفس المرض، مشيرة إلى تمنياتها بناء مستشفى خاص لعلاج سرطان الثدي، وقالت «نفسي محدش يتعذب زي ما شفت والدتي بتتوجع».

وتحدثت هنا عن الأشياء التي تغيرت في شخصيتها بعد صدمة طلاقها من الفنان المصري أحمد فهمي، وأكدت بأن علاقتهما كانت غير صحية واستغرقت عاماً كاملاً لتتخطى صعوبة الطلاق الذي وقع في نهاية عام 2023، وقالت: «تخطيت هذة المرحلة من حياتي بجميع ذكرياتها ولا أتذكر منها أي شيء، وكنت متخيلة أن فكرة الطلاق بالنسبة لي مستحيلة وحياتي خلصت، بس دلوقتي أنا أحسن، وبدأت أركز على سعادتي».

وأضافت لا أعاني من عقدة الزواج حالياً ولكن اكتشفت أني لا بد أن أحافظ على قلبي ولذلك الاختيار سيكون صعباً في دخولى علاقة ارتباط مرة أخرى، فقلبي اتكسر أوي ورممته لوحدي.. دلوقتي مستحيل حد يدخل حياتي بسهولة، إلا لو كنت متأكدة إنه الشخص الصح».

وتطرقت هنا في الحديث عن مدى تأثرها العميق برحيل الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها، مؤكدة بأن وفاته شكلت صدمة كبيرة لها لأنها كانت تعتبره مثل والدها في الحقيقة وأكثر، وفي يوم وفاته حتى زوجي السابق كان يتعجب من حزني وقال لي إنتي زعلانة أوي كده ليه؟ مكنتش عارفة أشرح له إن ده مش بس ده زوج والدتي ده كان والدي حقيقي».

وتنتظر «الزاهد» 29 مايو القادم لعرض أحدث أفلامها السينمائية «ريستارت» والذي يجمعها مع تامر حسني للمرة الثانية والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.