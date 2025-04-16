انتقد علاء مبارك (نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك)، ارتداء بعض الفنانين المصريين ملابس تشابه تلك التي ترتديها النساء.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: «لدينا في مصر فنانون حققوا شعبية ونجاحات كبيرة لكن الملاحظ منذ فترة أننا أمام ظاهرة جديدة وتقاليع غريبة وعجيبة تنتشر بشكل كبير في عدد من الفنانين الرجال اللي بنحبهم ونتابع أعمالهم والتي لا تتوافق مع ثقافتنا وتقاليدنا الشرقية وبعيدة كل البعد عن عاداتنا كمجتمع مصري؛ منهم من تعرض لانتقادات كبيرة نتيجة ظهورهم في الحفلات بملابس غريبة لا تليق بالرجال، وأصبحنا نشاهد منهم من يلبس حلق في الأذن! البعض يقول إنها حرية شخصية ومواكبة للموضة وكل شخص حر يفعل كما يشاء!».

وتابع: «الحقيقة الواحد مش قادر يفهم ويستوعب موضة أيه وزفت أيه وحرية أيه وتغيير أيه ومواكبة أيه تخلى فنانين رجال يلبسوا حلق في الأذن و يرتدوا ملابس تشابه ملابس النساء! المفروض أن الفنان والنجم شخصية عامة وحريته الشخصية تكون داخل بيته يلبس اللي يلبسه في بيته لكن خارج باب بيته المفروض يكون قدوة بتصرفاته ومظهره وفنه وبتقديم فن محترم وراقي مع الأخذ في الاعتبار أن آلاف من الشباب المحب لهم قد يقوم بتقليدهم».

وأضاف: «الخطوة الجاية ربما نشاهد حلق في الأنف ثم في أماكن أخرى عشان مواكبة الموضة هو في أيه؟ هو أحنا رايحين على فين وهي معايير الرجولة والفن تغيرت وأحنا ما خبرش ولا أيه!».