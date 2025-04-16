أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل مجدداً حول تفكيرها بارتداء الحجاب من جديد بعد حذفها عددا من صورها على إنستجرام وتكتفي بصورها بالحجاب والآيات القرآنية، ما دفع عدداً من الجمهور إلى التساؤل عمّا إذا كانت قد تحجّبت من جديد، دون خروج الفنانة لحسم الجدل.

وشاركت حلا شيحة جمهورها على حسابها بموقع انستجرام صورة لها بالحجاب دون وضعها أي مكياج، وإلى جانب صورتها وضعت صورة لآية قرآنية، وتعليقاً مفاده: «والله يعلم وأنتم لا تعلمون، اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وإن رافق ذلك بعض الابتلاء، فإن العبد يُبتلى على قدر إيمانه».

كما أكدت حلا شيحة من خلال تعليقاتها على المنشور، أن الجميع يتعرض لابتلاءات صعبة في الحياة ومنها الفتن وفقد الأحبة، إذ كتبت:«أجمل كلمة ممكن نقولها في كل الأوقات هي الحمد لله طالعة من القلب بتفرق كتير».

وأضافت: «الحمد لله سلام داخلي محتاجينه كل لحظة في حياتنا، كلنا عندنا أيام صعبة وإللي تعبان وإللي بيفقد أحبته، والفتن الكثير حوالينا، فدائمًا نقول الحمد لله يارب دائماً وأبداً».

وحرصت حلا شيحة على توجيه عدة رسائل للجمهور في التعليقات وسط تفاعل كبير، مؤكدة أنها تدعو لنفسها ولمتابعيها وللجميع بصلاح القلوب والأحوال، مضيفة: «بحب كل واحدة منكم وزي ما بتدعولي أنا بدعي لنفسي وليكم ولكلنا إن ربنا يصلح قلوبنا ويصلح حال العباد والبلاد».

وعلى الصعيد الفني، شاركت حلا شيحة في مسلسل «إمبراطورية ميم»، الذي يعد آخر أعمالها الدرامية، الذي عرض في موسم دراما رمضان لعام 2024، وجمع العمل كلا من خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، مايان السيد وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.