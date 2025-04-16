حسمت محكمة الأسرة للأحوال الشخصية بمدينة السادس من أكتوبر قرارها النهائي بتأييد الحكم وإلزام مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش بدفع 950 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لطليقته تدعى ريم طارق.

وأصدر المستشار ياسر قنطوش، محامي ريم طارق، بياناً صحفياً، حيث أكد أن الحكم أصبح نهائيًا وواجب التنفيذ، موضحًا أنه في حال امتناع حسن شاكوش عن السداد، قد يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام، أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ومحكمة الأسرة كانت أخيرا أصدرت في وقت سابق حكمًا في الدعوى رقم 4353 لسنة 2024، قضى بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ 300 ألف جنيه كمؤخر صداق لصالح ريم طارق.

وفي وقت سابق، تقدم المحامي الوكيل عن ريم طارق، باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بإلزام طليقها حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة، واعتبرت طارق أن المبلغ غير معوض للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش الذي يتحصل عليه من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب.

يذكر أن تزوج حسن شاكوش من ريم طارق في 9 مارس لعام 2023، وأقيم حفل الزفاف بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره عدد كبير من نجوم الفن بينهم تامر حسني ومصطفى قمر وآخرون، ولكن بعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، فقامت ريم بتحرير محضر إثبات حالة ضد شاكوش، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية ليتبادل الطرفان الاتهامات وتخرج الأزمات إلى ساحة القضاء.