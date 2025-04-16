تجاهل الفنان المصري محمد رمضان الانتقادات التي تعرض لها عقب إطلالته المثيرة قبل أيام قليلة في مهرجان «كوتشيلا» بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي وصفها البعض بأنها تشبه «بدلة الرقص».

وأعلن رمضان عن أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «بحب أغيظهم» وموعد طرحها، إذ يوجه فيها رسالة لمنتقديه، ونشر مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية في منشور على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» قال فيه: «أغنية بحب أغيظهم يوم الخميس الساعة خامسة على جميع المنصات بإذن الله».

اختار الفنان المصري الردّ بطريقة غير مباشرة على الانتقادات، وشارك مقطعاً من كلمات أغنيته الجديدة، جاءت كالتالي: «دول يتضايقوا ودول يتضايقوا عادي يتضايقوا، بحب أغيظهم ما أنا فارسهم تاعبهم فسلامتهم»، تلك الكلمات فسّرها البعض بأنها رسالة لمنتقدي إطلالته الأخيرة المثيرة للجدل.

كما كشف محمد رمضان عن موعد حفله الثاني في «كوتشيلا»، وقال في المنشور: «حفلتي التانية في كوتشيلا يوم الأحد الساعة 6 مساء بتوقيت كاليفورنيا 3 الفجر بتوقيت القاهرة، واستنوا لينك الحفلة على قناتي الرسمية على واتساب».

إحالة محمد رمضان إلى التحقيق

وكان محمد رمضان قد أحيل إلى التحقيق بقرار من اتحاد النقابات الفنية المصرية الثلاثة الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، بعد الجدل الذي أثارته إطلالته في حفله بأمريكا.

تعليق محمد رمضان على الانتقادات

وفي أول تعليق لمحمد رمضان على الجدل كتب منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وقال إن الإطلالة من تصميم عارضة أزياء مصرية تدعى فريدة تيمراز، ومستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة، وتم تصميمها بالعملة المصرية من الفضة مضاف عليها كاب أسود فرعوني.

كما علّق رمضان على انتقادات الإذاعة الإسرائيلية لإطلالته، وقال: «السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم، هل علم مصر في أمريكا فرحكم؟»