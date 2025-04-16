قال الفنان المصري أحمد حلمي في لقاء تلفزيوني على هامش وجوده في مهرجان هوليوود للسينما العربية، إنه يُعرض عليه الكثير من السيناريوهات لعمل يجمعه بزوجته منى زكي، لكنه يرفض لأنه لم يجد ما هو جديد ومختلف يضيف لمشوارهما الفني، مشيراً إلى أنهما إذا اجتمعا في عمل سينمائي سيكون اسمه «الحب كله».

وكشف حلمي أنه يتمنى بأن يجمعه عمل فني مع زوجته الفنانة المصرية منى زكي، سواء في فيلم أو مسلسل يقدم خلال الفترة القادمة، موجهاً نصيحة للشباب في بداية مشوار حياتهم، مؤكداً أن مفتاح النجاح هو تحديد الأحلام بوضوح والسعي لتحقيقها، مع تذكر أن الأعمال التي يقومون بها قد تترك تأثيراً على الآخرين، وهذا سيساعدهم في تحقيق أهدافهم.

وكان مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الرابعة بالولايات المتحدة الأمريكية قد كرم الفنان أحمد حلمي عن مشواره الفني، وأعرب عن سعادته خلال تكريمه، وقال إنه فخور بتكريمه من مهرجان عربي يرأسه صنّاع مصريون في أمريكا.

يُذكر أن فيلم «واحد تاني» كان آخر أعمال أحمد حلمي في السينما، وطرح عام 2022، وجمع كلاً من روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مالك، نسرين أمين، نور إيهاب، مع ضيوف الشرف شيكو، عمرو وهبة، محمود حافظ، ومحمد التاجي وآخرين، والفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.