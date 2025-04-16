كشف الفنان المغربي سعد لمجرد حقيقة مشاركته في الدورة القادمة من مهرجان موازين، المقرر أن تقام من 20 إلى 28 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، مشدداً على محبته الكبيرة للجمهور المغربي واعتزازه بالمهرجان.

ونفي سعد لمجرد مشاركته في مهرجان موازين، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام»، وقال فيه رسالة لجمهوره: «تفادياً لأي شائعات أو أخبار غير صحيحة، أوضح بمحبة أنني لن أشارك في مهرجان موازين هذه السنة، المهرجان يظل عزيزاً على قلبي، وإن شاء الله نلتقي في السنوات القادمة بكل فرح واعتزاز».

‏وأعرب سعد لمجرد عن محبته وتقديره لجمهوره المغربي، موضحاً: «محبتكم وتفاعلكم محل تقدير كبير في قلبي، وأشعر دائماً بالامتنان لكل من ينتظرني ويحبني، وهي مسؤولية أعتز بها بعد رضا الله ورضا الوالدين».

‏واختتم رسالته بجملة تحمل طابعاً مغربياً محلياً، إذ قال: «كل توخيرة فيها خيرة»، في إشارة منه إلى أن غيابه هذا العام قد يكون خيراً له وللجمهور، على أمل اللقاء في مناسبات أخرى قادمة.

وفي سياق آخر، طمأن سعد لمجرد جمهوره أخيراً عن حالته الصحية، بعد نقله إلى إحدى المصحات في الدار البيضاء حيث خضع لعملية جراحية بسيطة.

وكتب منشوراً لجمهوره قال فيه: «أحبائي، شكراً لكم على محبتكم واهتمامكم. كانت عملية بسيطة في الأذنين، والحمد لله تمت بنجاح، أنا بخير وبأفضل حال، أحبكم كثيراً».

وكان مهرجان موازين قد كشف القائمة الأولية للنجوم المشاركين في الدورة الـ20، ومن أبرز نجوم العالم النجم الأمريكي كيد كودي، والنجم ويل سميث، وغيرهما من النجوم العالميين.