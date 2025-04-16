أعلن صنّاع فيلم «درويش»، بطولة الفنان المصري عمرو يوسف انتهاء تصوير العمل، وتقرر عرضه في صالات السينما ابتداءً من 17 يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.

وينتظر الجمهور فيلم «درويش» الذي تدور أحداثه حول محتال يجد نفسه عالقاً في متاهة من المخاطر، والخداع، والحب، وبينما يخوض مغامرات مصيرية ويواجه تحديات شخصية، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة في إطار مشوق مثيرة للاهتمام.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف إلى جانب نخبة من النجوم؛ دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبدالوهاب وغيرهم من النجوم، بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان هشام ماجد، والقصة من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

وكان عمرو يوسف قد حقق في فيلم «ولاد رزق 3» نجاحاً كبيراً ويُعد آخر أعماله السينمائية التي تعاون فيها مع أحمد عز، وضم العمل عدداً من النجوم منهم آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، أحمد الرافعي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.