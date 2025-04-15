أعلنت الشاعرة المصرية منّة عدلي القيعي مفاجأة سارة للجمهور، كاشفة عن تعاون فني جديد يجمع بين الفنانة السورية أصالة نصري والمطرب والملحن المصري تامر عاشور في أغنية تحمل عنوان «كلام فارغ»، وستُطرح قريباً على جميع المنصات الموسيقية.

وكشفت منّة على حسابها الشخصي بموقع «إنستغرام» عن مجموعة صور تجمعها بأصالة وتامر عاشور من كواليس تسجيل الأغنية، وعلّقت عليها قائلة: «شوف لما أغنية تبقى ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وغناء صولا.. يا ساتر».



يذكر أن أصالة طرحت أخيراً أغنيتين جديدتين على «يوتيوب»، الأولى بعنوان «بعض الأحيان»، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، والثانية تحمل اسم «جنة الحب»، من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.