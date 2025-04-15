كشف المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية المصرية سيد محمود، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن إحالة الفنان المصري محمد رمضان إلى التحقيق قرار جماعي من اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد للتحقيق بعد، ولكن من المفترض مثوله أمام لجنة الشؤون القانونية المُشكلة من النقابات الفنية الثلاث، فور عودته إلى القاهرة.

وأوضح سيد محمود أنه سيتم التحقيق واستجواب محمد رمضان بشأن الإساءة لصورة مصر، بصفته فناناً عاماً وليس ممثلاً أو مغنياً، وذلك بناء على الشكاوى المقدمة ضده للنائب العام.

وعن العقوبة المتوقعة، أوضح أنه في حال استقرت اللجنة على إدانة محمد رمضان بالإساءة لمصر بشكل رسمي، فستصل عقوبته على أقل تقدير لإيقافه عن العمل بالتمثيل والفن عموماً لفترة محددة.

وأثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره بإطلالة غريبة خلال حفله في مهرجان «كوتشيلا» العالمي للموسيقى والفنون بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء (الأحد).

ووصف العديد من المتابعين زيّه بأنه يشبه «بدلة الرقص»، إذ تضمنت الإطلالة تصميماً جريئاً بألوان زاهية وتفاصيل لامعة، ما أثار تفاعلاً متبايناً بين مؤيدين أشادوا بجرأته ومحافظته على أسلوبه الاستعراضي، ومنتقدين اعتبروا الإطلالة غير مناسبة لمكانة المهرجان العالمي.

محمد رمضان الذي يشارك كأول فنان مصري على مسرح «كوتشيلا»، رفع علم مصر خلال الحفل، معرباً عن فخره بتمثيل الموسيقى العربية والمصرية في هذا الحدث الدولي الكبير.

كما قدم باقة من أشهر أغانيه مثل «مافيا» و«نمبر ون»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجاليات العربية.

وفي هذا الإطار أكدت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل، أن محمد رمضان ليس عضواً بالنقابة، بل عضو عامل بنقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة.