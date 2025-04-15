انضمت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص إلى فريق عمل فيلم «إن غاب القط» حسبما أصدرت في بيان صحفي، من بطولة الفنان المصري آسر ياسين، واستؤنف تصويره اليوم استعداداً لعرضه بموسم صيف 2025.

يجمع فيلم «إن غاب القط» مجموعة مميزة من النجوم، رفقة آسر ياسين، منهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، انتصار، إلى جانب عدد من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، ومن المقرر عرضه في موسم صيف 2025 بجميع السينمات.

يذكر أن آخر مشاركات كارمن بصيبص السينمائية في مصر، كان فيلم «العارف»، الذي طرح في 2021، والعمل من بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وفي النطاق الدرامي، نافست كارمن بصيبص في موسم دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل «نظرة حب» إلى جانب الفنان السوري باسل خياط، وبيار داغر، وميشال حوراني، من تأليف رافي وهبي، وإخراج حسام علي، وتميز المسلسل بعنصرَي التشويق والغموض، وتدور أحداثه حول حادثة تقلب حياة البطلة.