احتفلت الفنانة الشابة المصرية ليلى أحمد زاهر، (الإثنين)، بعقد قرانها على المنتج المصري هشام جمال في أجواء عائلية خاصة.

حضر الاحتفال عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني أبرزهم الفنان المصري عمرو وهبة، وابنة الفنانة السورية أصالة، والفنان المصري محمد جمعة وغيرهم من النجوم.

وشهد على مراسم عقد القران الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في لحظة نالت اهتماماً كبيراً بين الحاضرين، حيث ظهرت ليلى زاهر بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً أبيض بأكمام طويلة، بينما ارتدى هشام بدلة باللون البيج.

كما ظهر الفنان أحمد زاهر وهو يبكى في لحظات مؤثرة خلال عقد القران وتسانده ابنته الكبرى ملك، التي لم تتمالك مشاعرها هي الأخرى تأثراً بمشاعر الفرحة لشقيقتها.

‏كان الثنائي احتفل بقراءة الفاتحة في يناير من العام الماضي، خلال احتفال بسيط داخل المنزل بحضور العائلتين والأصدقاء المقربين فقط، وسط أجواء دافئة طغت عليها مشاعر الفرح والسعادة.

يذكر أن ليلى أحمد زاهر لعبت دور البطولة في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، بجانب الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف، وطُرح العمل ضمن السباق الرمضاني 2024، وضم العمل كلاً من فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.