علق الفنان المصري محمد رمضان، على الجدل المثار حول إطلالته الجريئة في حفله الذي أقيم فجر اليوم ضمن مهرجان كوتشيلا العالمي للموسيقى والفنون بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي وصفها البعض بـ«بدلة رقص»، الأمر الذي عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كتب محمد رمضان، منشوراً للرد على الجدل المثار حول إطلالته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «الإطلالة من تصميم عارضة أزياء مصرية تدعى فريدة تيمراز ومستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة وتم تصميمها بالعملة المصرية الفضة مضاف عليها كاب أسود فرعوني».

كما رد محمد رمضان على انتقادات الإذاعة الإسرائيلية لإطلالته، وقال:«حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق زعلكم هل علم مصر في أمريكا فرحكم؟».

وفي السياق قالت محررة الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إليؤور بن آري، إن الظهور اللافت لمحمد رمضان، كان محطّ أنظار المتابعين، ليس بسبب الأداء أو الأغاني، بل بسبب زيه الاستعراضي الذي أثار موجة واسعة من الانتقادات، خصوصا في العالم العربي.

ورصدت بن آري ردود الفعل على الزي الذي ارتداه رمضان الذي يشبه ملابس راقصات البطن التقليدية، حيث أوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن صور محمد رمضان من مهرجان كوتشيلا تحولت إلى مادة مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض مظهره بأنه لا أخلاقي، فيما ذهب آخرون لوصفه بأنه أداة لتدمير المجتمع، واعتبره البعض إهانة لصورة مصر أمام العالم.

واختتمت الإذاعة الإسرائيلية في حديثها إن محمد رمضان يمثل دولته مصر وما زالت الصورة العامة للفنانين تخضع لرقابة اجتماعية صارمة، مضيفة كثيرون رأوا أن محمد رمضان تخطى الخطوط الحمراء، وأساء للذوق العام وأسقط الفن في فخ الابتذال الاستعراضي، كما كتب بعض المعلقين.

وفي هذا الإطار أكدت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل، عدم عضوية محمد رمضان في نقابة الموسيقيين بل عضوًا عاملًا بنقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة.