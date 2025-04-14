أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره بإطلالة غريبة خلال حفله في مهرجان كوتشيلا العالمي للموسيقى والفنون بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مساء أمس (الأحد).

ووصف العديد من المتابعين زيّه بأنه يشبه «بدلة الرقص»، حيث تضمنت الإطلالة تصميماً جريئاً بألوان زاهية وتفاصيل لامعة، ما أثار تفاعلاً متبايناً بين مؤيدين أشادوا بجرأته ومحافظته على أسلوبه الاستعراضي، ومنتقدين اعتبروا الإطلالة غير مناسبة لمكانة المهرجان العالمي.

محمد رمضان الذي يشارك كأول فنان مصري على مسرح كوتشيلا، رفع علم مصر خلال الحفل، معرباً عن فخره بتمثيل الموسيقى العربية والمصرية في هذا الحدث الدولي الكبير.

كما قدم باقة من أشهر أغانيه مثل «مافيا» و«نمبر ون»، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجاليات العربية.

الحفل الذي تم بثه مباشرة عبر قناة كوتشيلا الرسمية على يوتيوب، شهد مشاركة نجوم عالميين مثل «ليدي جاجا» وفرقة «جرين داي»، ما زاد من الأضواء المسلطة على إطلالة رمضان المثيرة للجدل.

وكان «رمضان» أثار الجدل قبل الحفل بتصريحات غامضة نشرها عبر موقع تيك توك خلال فترة التحضير للحفل عن احتمال أن تكون هذه آخر مشاركاته في أمريكا بسبب رسالة ينوي إيصالها عبر الفن.

وقال «رمضان» في رسالته: «حفلتي في أمريكا هتكون فرصة حلوة ليا ولجمهوري العربي، نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي قد إيه»، مضيفًا: «يمكن مدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي تحديدا، لكن رسالة وهنوصلها بالفن والموسيقى والتسلية زي ما هما علمونا».

ورغم الانتقادات، أشاد عدد من معجبيه بقدرته على لفت الأنظار وتعزيز حضور الموسيقى العربية على الساحة العالمية.