كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن الاحتفال بذكرى ميلاد زوجها الراحل حسن يوسف، الذي يحل اليوم (الإثنين) الموافق 14 أبريل من خلال ختم القرآن مع الأسرة والالتفاف حول مائدة الطعام.وشاركت شمس البارودي، متابعيها مجموعة من الصور النادرة من حفل زفافهما والذكريات التي جمعتها مع زوجها الراحل، إلى جانب احتفاظها برسائل خاصة مكتوبة بخط يده كان يبعثها لها في مناسبات مختلفة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، موجهة له رسالة مؤثرة تعبر عن اشتياقه الكبير له بعد رحيله.وأكدت البارودي حرصها على عدم تغيير أى طقوس كان يعتاد عليها زوجها الراحل في عيد ميلاده، وكشفت أنها ستحيي ذكرى ميلاده هذا العام من خلال تنظيم ختمة للقرآن الكريم، يليها تجمع أسري على مائدة الطعام، لاسترجاع الذكريات التي جمعتهم به، موضحة أن تلك عادة سنوية تحرص على تنفيذها كنوع من الوفاء والتكريم لذكراه.كما عبرت البارودي عن مشاعر حبها لزوجها الراحل بأنها لا زالت تحتفظ بكل رسائله الرومانسية التي تعتبر بالنسبة لها كنزًا شخصيًا ثمينًا، لما تحمله من مشاعر الحب والوفاء المتبادل الذي كان يطبع علاقتهما.والفنان حسن يوسف ولد في 14 أبريل 1934، ورحل عن عالمنا يوم 29 أكتوبر 2024، وقدم العديد من الأعمال المهمة التي تركت بصمة مميزة في أذهان الجمهور سواء في الدراما أو السينما، حيث شارك في نحو 100 فيلم سينمائي، وأبدع في تقديم أعمال درامية مختلفة لعل أبرزها مسلسل «إمام الدعاة»، الذي طرح عام 2002.