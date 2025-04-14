تشارك الفنانة الأمريكية كاتي بيري في الرحلة الفضائية التي تنطلق اليوم (الإثنين) على متن صاروخ جيف بيزوس في مهمة «بلو أوريجن»، التي ستضم 6 نساء فقط، هن: مقدمة البرامج التلفزيونية الصحفية جايل كينغ، وخطيبة رئيس أمازون لورين سانشيز، ومهندسة الفضاء السابقة في ناسا عائشة بو، والناشطة في مجال الحقوق المدنية الباحثة أماندا نجوين، والمخرجة السينمائية كيريان فلين.

وتعد هذه الرحلة تاريخية كونها الأولى منذ 60 عاماً التي تذهب فيها امرأة إلى الفضاء من دون رجل. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة 11 دقيقة فقط، وستصل إلى أقصى ارتفاع لها وهو 100 كيلومتر (62 ميلاً) فوق الأرض.

وشاركت بيري جمهورها عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو وهي داخل الكبسولة التي تدربت مع زميلاتها عليها خلال الأيام القليلة الماضية، مرتدية بدلة الفضاء الزرقاء.

وأضافت: «أعتقد أنني سأغني. سأغني قليلاً. سأغني في الفضاء»، ثم أشارت إلى بقية المقاعد لصديقاتها رائدات الفضاء، قائلة: «نحن طاقم الفضاء، وبالطبع كان لهذه المقولة معنى مختلف، لكنني أعتقد أنها المرة الأولى التي تحمل فيها هذه المقولة تورية. أؤمن بهذا! لن أقول إنني لا أصدق أنني هنا، لأنني أؤمن بأن تصديق الأحلام وقولها هو في الواقع الطريقة التي تُحقق بها الأحلام».

وعلقت كاتي على المنشور: «حلمت بالذهاب إلى الفضاء لمدة 15 عامًا، وغدًا سيتحقق هذا الحلم»، وأضافت وهي تضع علامة على الآخرين الذين سيرافقونها في المهمة: «ينطلق طاقم رحلة الفضاء غدًا صباحًا في الساعة 7 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة، وأنا أشعر بشرف كبير أن أكون إلى جانب 5 نساء رائعات وملهمات، حيث نصبح أول طاقم رحلة فضاء نسائي بالكامل على الإطلاق!».