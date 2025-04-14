تحقق نيابة قصر النيل في البلاغ المقدم من الفنانة المصرية بدرية طلبة ضد صانع محتوى وتيك توكر يدعى «ع.أ»، على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيهه الاتهام المباشر للفنانة بتورطها في وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم.

وطالب وكيل الفنانة المصرية المحامي أشرف فرحات بمحاسبة المذكور قانونيًا، بعد أن عمد إلى بث محتوى مسيء ومضلل، يتناول فيه بدرية طلبة باتهامات باطلة وعبارات تجريحية، مستخدمًا حسابه الشخصي، الذي يتابعه الآلاف، للترويج لروايات لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن البلاغ يأتي ضمن سلسلة خطوات اتُّخذت لمواجهة ما وصفه بـ«الهجوم الإلكتروني المنظم»، الذي تعرضت له الفنانة في أعقاب إعلان وفاة زوجها، موضحًا أن بعض الحسابات شاركت في هذه الحملات لأغراض مشبوهة، من بينها تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب الانتباه عبر الاتجار بأوجاع الآخرين.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات، سواء من حسابات موثقة أو مجهولة المصدر، يتجاوز حدود النقد ليصل إلى مستوى التشهير العلني، ما يتطلب تدخلًا قانونيًا صارمًا لحماية الخصوصية وردع من يظنون أن منصات التواصل مفتوحة بلا ضوابط.

ويدير المتهم عدة صفحات إلكترونية ويقدّم محتوى عبر «تيك توك».