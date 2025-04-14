تناقت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وصول الفنان السوري دريد لحام وزوجته هالة بيطار إلى مطار دمشق الدولي دون وجود أحد في استقباله.

ويعد هذا الظهور الأول للفنان السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد. ونشر دريد فيديو بعد سقوط النظام بأيام قليلة، قائلاً: «مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة».

وأضاف: «لحتى نظل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا».

وتضمن الفيديو أيضا لقطات من مسرحية «كاسك يا وطن»، التي قدمها في عام 1978 بالشراكة مع الفنان الراحل نهاد قلعي، ومن تأليف الأديب الراحل محمد الماغوط الذي رفع سقف النقد السياسي عالياً.