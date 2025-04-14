كشف محمد وطني، مدير أعمال الفنان المصري الراحل أحمد زكي، مفاجأة صادمة لأول مرة حول فقد الراحل بصره بالكامل قبل وفاته بنحو 20 يوماً، مشيراً إلى أنه قام بتصوير آخر مشاهده في فيلم «حليم» وهو فاقد البصر نهائياً، دون أن يعلم أحد بذلك.

وقال محمد وطني خلال استضافته في برنامج «القاهرة اليوم»، إن الراحل أحمد زكي كان يقيم في آخر أيامه بجناح خاص بأحد المستشفيات لتلقّي العلاج، وكان يتعرف على من يدخل غرفته من صوت «تكة» الباب فقط.

وأكد وطني أن أحمد زكي لم يرغب أن يعرف أحد أنه فقد بصره، وأصر على استكمال تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم «حليم» رغم فقده بصره نهائياً.

كما تحدث وطني عن كواليس تصوير أحمد زكي المشاهد الأخيرة وهو فاقد البصر نهائياً، وأوضح أنه لم يكن قادراً على المشي بشكل طبيعي في مشاهده، معلقاً: «كان بيسألني عن اتجاه الكاميرا عشان يقدّم مشهد تحية الجمهور بدقة رغم فقدانه بصره».

يُذكر أن فيلم «حليم»، كان آخر أعمال الراحل أحمد زكي، وتناول قصة الفنان عبدالحليم حافظ وصدر عام 2006 بعد وفاة زكي، ودارت أحداث الفيلم حول قصة حياة العندليب في فترات مختلفة من حياته، متناولاً العديد من جوانب حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة، وهو من بطولة أحمد زكي ومنى زكي وعزت أبو عوف وسميرة عبدالعزيز هيثم أحمد زكي وجمال سليمان وسلاف فواخرجي ويوسف الشريف وغيرهم من النجوم، ومن تأليف محفوظ عبدالرحمن وإخراج شريف عرفة.