حذّر الفنان المصري أحمد العوضي جمهوره من الوقوع في فخ «النصب»، مشيراً إلى أن هناك صفحات غير رسمية تروّج لمسابقات مادية تحمل اسمه، وهو ما نفاه تماماً.

ونشر العوضي صوراً لهذا الحسابات المزورة، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، معلقاً: «جمهوري العزيز أي صفحة تعلن عن مسابقة سواء على «فيسبوك» أو «إنستغرام» أو «تيك توك» لا علاقة لي بها تماماً».

ووجّه النجم رسالة إلى جمهوره في المنشور، قائلاً: «مفيش مكان للمسابقة غير على حساباتي الشخصية الموثقة، وأي مسابقات في أي أماكن ثانية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد».

يذكر أن أحمد العوضي نافس في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «فهد البطل»، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك في العمل ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، عزت زين، عصام السقا، كارولين عزمي، وآخرون.

بينما عُرض لأحمد العوضي في السينما فيلم الإسكندراني، الذي طرح في 2024، والعمل من إخراج خالد يوسف وشارك فيه زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حسين فهمي، محمود حافظ، وآخرون.