في لفتة إنسانية، حققت الفنانة اللبنانية إليسا أمنية طفل مصاب بالسرطان وقامت بزيارته في المستشفى.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على انستغرام مقطع فيديو يوثّق زيارتها إلى مستشفى علاج السرطان في بيروت، وحرصت على التقاط الصور والفيديوهات مع الطفل، محققة بذلك حلمه برؤيتها والتواجد معها، وهو ما تفاعل معه النجوم والجمهور بشكل واسع، وأثنوا على لطافتها في التعامل مع الأطفال والجمهور.

وأوضحت إليسا الأمر من خلال تعليق كتبت فيه: «براين طفل عم يحارب السرطان. تمنّى انو يتعرف عليي، وزرته كرمال فرّحه بس بالحقيقة هو اللي فرّحني. بعرف تماماً شو يعني المرض والتعب، بس ابتسامته كانت أقوى من الوجع. ذكّرني إنه الابتسامة بهيك ظروف هي بطولة، وإنه المحبة عن جد ممكن تكون دوا».