حسم الفنان المصري حسام حبيب الجدل حول الأنباء المتداولة في الفترة الماضية بشأن خطبته من فتاة أردنية، وذلك عقب انتشار صورة تجمعه بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع البعض إلى اعتبار الأمر إعلاناً رسمياً عن ارتباطه العاطفي.

وخرج حسام حبيب عن صمته للرد في تصريحات لبرنامج (ET) بالعربي، حيث قال إن العلاقة بينه وبين الفتاة الأردنية لم تصل إلى مرحلة الخطوبة بعد، هناك من استعجل الأحداث وتسبّب في تعقيد الأمور، «الموضوع موصلش للخطوبة.. وإن كان في حاجة هما كده خربوها، لأن أهل البنت لهم عاداتهم وتقاليدهم».

وأكد حسام حبيب أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو سابق لأوانه، ويحمل في طيّاته الكثير من المبالغات التي باتت تُشكّل خطراً على حياته الشخصية، معلقاً: «على طول الناس بتخربلي حياتي.. مش عارف إيه اللي حصل للمصريين؟ النخوة اللي كانت عندنا راحت فين؟».

وقال حبيب إنه يرغب الابتعاد عن الجمهور ولا يريد لأحد الحديث عنه، موضحًا: «ابعدوا عن حياتي بقى، أنا مش عايز حد يتكلم عني، ولا الناس كلها تتكلم عني طلعت مع بسمة وهبة وقلت إن الجمهور بقى آخر همي، عشان أوصل رسالة إني مش عايز تريند، هو في فنان بيقول كده؟ هما وصلوني لكده!».

واختتم حسام حبيب حديثه بالإشارة إلى نيته مقاضاة مروّجي الشائعات، مشدداً على أنه سيُحاسب كل من تجاوز حدوده، قائلاً: «هكبر المشكلة وهتخذ الإجراءات القانونية لأن البنت دي بنت ناس كبيرة أوي في الأردن، فهندخل القضايا ونشوف بقى!».