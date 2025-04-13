كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن تعرضها للإصابة في قدمها، ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشاركت غادة عبدالرازق، متابعيها مجموعة صور ظهرت خلالها بقصة شعر جديدة ولون جديد، وأرفقت الصور بتعليق: «لقد غيرت لون شعري بسبب شيء مهم، لكن للأسف فشلت.. آسفة، على أي حال، هل أعجبكم اللون أم لا؟ حبيتو اللوك ولا لا؟».

وأظهرت الصور التي نشرتها غادة عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستغرام» صورة قدمها المصابة التي ظهرت مربوطة بشاش أبيض، ومن ثم انهالت العديد من التعليقات من متابعيها والفنانين أبرزهم الفنانة جوري بكر، داليا شوقي، سيمون وغيرهم متمنين لها الشفاء العاجل.

يُذكر أن غادة عبدالرازق خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «شباب امراة»، الذي يُعد إعادة تقديم لفيلم كلاسيكي يحمل الاسم نفسه ولكن برؤية معاصرة.

وقدمت غادة دور «شفاعات» التي قامت بتجسيدها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في الفيلم، وهي المرأة التي تغوي الشاب الريفي «إمام» وهي الشخصية التي لعبها الفنان الشاب يوسف عمر بالمسلسل بعدما جاء إلى القاهرة لاستكمال دراسته، لتبدأ رحلة صراع بين الإغواء والمحافظة على المبادئ.

والمسلسل من حوار وسيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن، وشارك في العمل رفقة غادة عبدالرازق عدد من الفنانين أبرزهم يوسف عمر، محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقي، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.