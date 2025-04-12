أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة السورية كندة علوش في افتتاح الدورة التاسعة للمهرجان التي تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 7 مايو القادم.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان في بيان صحفي أن تكريم كندة علوش يأتي تقديرا لموهبتها الكبيرة ولمسيرتها السينمائية التي تضم عددا من الأفلام المهمة التي تعاونت فيها مع مخرجين مهمين يمثلون أجيالا مختلفة من المبدعين في السينما السورية والمصرية، كما نجحت في تجسيد العديد من الشخصيات التي تعبر عن المرأة وأحلامها ومعاناتها.

ومن جانبها، أعربت كندة علوش عن سعادتها أن يتم تكريمها من قبل مهرجان أسوان، خصوصا أنه مرتبط بسينما المرأة وفي دورة استثنائية تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم كرمز للإبداع النسائي المصري والعربي، بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيلها.

يذكر أن كندة علوش تألقت في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى مع مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل «نزوح» مع المخرجة سؤدد كعدان، الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و«السباحتان» مع المخرجة سالي الحسيني، الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و«الأتوبيس الأصفر» مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو، وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة سواء في سورية أو مصر، حيث شاركت في بطولة فيلم «ولاد العم» مع المخرج شريف عرفة والنجمين كريم عبد العزيز ومنى زكي، وفيلم «الأصليين» مع المخرج مروان حامد، والسيناريست أحمد مراد، والنجوم منة شلبي وخالد الصاوي وماجد الكدواني، و فيلم «المصلحة» مع المخرجة ساندرا نشأت، وغيرها من الأعمال.

كما نافست كندة علوش في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «إخواتي»، الذي شاركت في بطولته مع النجمتين نيللي كريم وروبي، و أخرجه محمد شاكر خضير، ومن تأليف مهاي طارق.