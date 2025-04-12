كشف المنتج المصري محمد السعدي تفاصيل واقعة الخلاف بين الفنان المصري محمد رمضان والفنانة المصرية ياسمين صبري، حيث كان متواجداً أثناء الحوار الذي دار بينهما في إحدى المناسبات، مشيراً إلى أن العلاقة بين النجمين طيبة ولا توجد خلافات.

وتحدث المنتج المصري عن حقيقة الخلاف بين النجمين في لقاء له مع برنامج ET بالعربي، حيث قال إن السوشيال ميديا السبب في زيادة المبالغات وسوء الفهم في الأزمة بين النجمين، معلقاً: «كل شيء وأرد أن يحدث في أي وقت بين الناس، لكن السوشيال ميديا أحياناً تضخم الأمور وممكن يحصل أي حاجة عادية ويتم تناقلها بسرعة، ولكن نوايا الناس دائماً طيبة».

وأكد السعدي أن نيات محمد رمضان كانت طيبة ولم يقصد أي إساءة لزميلته ياسمين كما يتم تداوله، مشدداً على أن: «رمضان اعتذر وأوضح بشكل قاطع أنه لا يوجد أي خلاف، وأن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم بسيط، والسوشيال ميديا ضخمت الأمور».

وبدأت القضية التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى المناسبات، عندما حرصت ياسمين صبري على تهنئة زميلها محمد رمضان على نجاحه الكبير في موسم رمضان قائلة بعفوية: «مبروك يا ابني»، ليرد عليها الفنان قائلاً: «ابنك إزاي أنتِ مجنونة؟!»، فصُدِمت الفنانة من ردة فعله وتصرفه أمام الكاميرات لتنزعج وتترك المكان وهي مستاءة من تصرفه.

وتصدر مقطع فيديو الخلاف بين محمد رمضان وياسمين صبري حينها مشاهدات عالية إلى أن أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أيام من الواقعة، بادر محمد رمضان بالصلح من خلال رسالة وجهها لياسمين صبري على حسابه بـ«انستغرام» في نهاية شهر رمضان، وقال نصاً: «رسالتي إلى الزميلة الجميلة رفيقة النجاح ياسمين صبري، لا عتاب بين الأحباب وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك».