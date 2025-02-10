أعلن إيلون ماسك بأن الجمهور لن يرى حساب مغني الراب الأمريكي كاني ويست على منصة X بعد الآن، بعدما قام المغني الأمريكي بإلغاء تنشيطه عقب ثلاثة أيام من التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها أخيراً.

وخلال ليلة السوبر بول مساء أمس (الأحد)، استهدف ويست عدوه القديم تايلور سويفت وأطلق عدة تصريحات، إلا أن ماسك يبدو أنه حذف حسابه ليؤكد الملياردير أن «حسابه أصبح مصنفًا على أنه غير آمن للعمل (NSFW) بسبب ما نشره، ولا يجب أن يراه أحد بعد الآن».

وكتب ويست في آخر تغريدة له ليلة الأحد: «سأسجل خروجي من تويتر. أشكر إيلون على السماح لي بالتنفيس»، مضيفًا: «كان من المريح جدًا استخدام العالم كلوحة صدى أحبكم جميعًا لمنحكم لي الطاقة والانتباه. حتى نلتقي مجددًا، مساء الخير وليلة سعيدة».

وألمح ويست إلى أن ماسك كان يقيد وصوله على وسائل التواصل الاجتماعي عبر حظر الظل، ما قلل عدد المشاهدات التي يحصل عليها أثناء نوباته الغاضبة. وقال: «تم تقييد مدى وصولي على X، لذلك لا يُسمح لي بالظهور على الترند خلال السوبر بول»، مضيفًا: «أنا أُنشئ قناة ديسكورد على موقعي الإلكتروني... مرحبًا بكم في أمريكا».