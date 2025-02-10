يشهد موسم المسلسلات الرمضاني منافسة فنية قوية بين نجمات الصف الأول، خصوصاً مع عودة العديد منهن إلى الساحة الدرامية بمسلسلات مميزة تتنوع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والرومانسية والشعبية.

وتتنافس النجمات ياسمين عبدالعزيز، غادة عبدالرازق، أمينة خليل، مي عزالدين، دنيا سمير غانم، ونيللي كريم، وياسمين صبري، على تحقيق أعلى نسب المشاهدة لمسلسلاتهن التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك.

ياسمين عبدالعزيز

تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، وتجسد شخصية سيدة ثرية تدعى ليل الحسيني تكتشف خيانة زوجها لها وزواجه عليها، مما يؤدى إلى إصابتها بحالة نفسية شديدة، يشاركها في البطولة كريم فهمى، نيكول سابا، خالد سليم، وبسنت شوقى، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيرى.

نيللى كريم

تخوض الفنانة نيللي كريم تجربة درامية جديدة في مسلسل «ناقص ضلع»، الذى يتناول قصة ثلاث شقيقات يواجهن تحديات الحياة ومسؤولياتهن وأحلامهن الشخصية، يشاركها البطولة روبى، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، حاتم صلاح، علي قاسم، وعلي صبحى، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

ياسمين صبري

تنافس الفنانة ياسمين صبري بمسلسل «ظل حيطة»؛ إذ تقوم بدور أم لأول مرة تتعرض للخيانة من زوجها، الذى يقوم ببطولته الفنان نضال الشافعي، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر.

دنيا سمير غانم

تطل النجمة دنيا سمير غانم على جمهورها من خلال مسلسل «عايشة الدور»، وتجسد شخصية سيدة مطلقة تواجه مواقف كوميدية وتحديات تحاول التغلب عليها. المسلسل من بطوله محمد كيلانى، محمد ثروت، فدوى عابد، وأميرة أديب، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

غادة عبدالرازق

تخوض الفنانة غادة عبدالرازق السباق بمسلسل «شباب امرأة»، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إدخال ابنها «إمام» كلية دار العلوم في القاهرة، ويشارك في بطولة المسلسل محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، وتأليف محمد سليمان، عبدالملك وإخراج أحمد حسن.

مي عزالدين

من المقرر أن تشارك الفنانة مي عزالدين من خلال مسلسل «قلبي ومفتاحه»، الذى تدور أحداثه حول سيدة متزوجة من رجل أعمال كبير متورط في العديد من عمليات غسيل الأموال، يشارك في بطولة المسلسل آسر ياسين وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وسما إبراهيم وعايدة رياض، ومن تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

مي عمر

تشارك الفنانة مي عمر في مسلسل «إش إش»، الذي تدور أحداثه حول فتاة راقصة «درجة تالتة» من محافظة الإسكندرية، تسعى لتحسين ظروفها الاجتماعية، ومع مرور الوقت تواجه تحديات مع رجل نافذ يلعب دوره ماجد المصري، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى.

أمينة خليل

بينما تشارك أمينة خليل في مسلسل «لام شمسية»، الذى يتناول العديد من القضايا الاجتماعية، أبرزها التحرش والتعدي على الأطفال، يشارك في العمل أحمد السعدني ويسرا اللوزي ومحمد شاهين وثناء جبيل وصفاء الطوخي، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

سمية الخشاب

تنضم سمية الخشاب إلى الموسم الرمضاني بمسلسل بعنوان «أم أربعة وأربعين»، الذى تدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية؛ إذ تقوم سمية بدور راقصة، المسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.

ريهام عبدالغفور

تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور تصوير مسلسل «ظلم المصطبة»، ويتكون من 15 حلقة، ويناقش التقاليد الصارمة التي تحكم الأرياف، المسلسل بطولة إياد نصار وفتحي عبدالوهاب وبسمة وأحمد عزمي، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

إيمي سمير غانم

تعود الفنانة إيمي سمير غانم للدراما بعد غياب 6 سنوات من خلال مسلسل «عقبال عندكو»، الذى يجمعها بزوجها الفنان حسن الرداد في تجربة كوميدية جديدة، ويتناول العمل حياة زوجين تجمع بينهما العديد من المواقف الطريفة والاجتماعية، وتقوم إيمي في المسلسل بدور مدرسة، المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل.

حنان مطاوع

تنافس الفنانة حنان مطاوع بمسلسل بعنوان «حياة أو موت» وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال التشويقية؛ إذ تظهر حنان بدور كفيفة خلال أحداث العمل، المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج هاني حمدي.

روجينا

تشارك الفنانة روجينا في مسلسل جديد بعنوان «حسبة عمري»، الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية حول قضايا الطلاق وتأثيرها في المجتمع، ويشارك في بطولة المسلسل محمد رضوان، على الطيب، محمود البزاوي، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.