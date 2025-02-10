تطل الممثلة المصرية مي عزالدين، على جمهورها خلال شهر رمضان المبارك عبر مسلسلها الجديد «قلبي ومفتاحه»، وذلك بعد غياب استمر عامين عن الموسم الرمضاني.

وأطلقت قناة «ON» البرومو التشويقي للمسلسل، الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع المشهد الذي ظهرت فيه مي عزالدين وهي تعرض الزواج على آسر ياسين، ليرد عليها مازحاً: «الأربع الجاي كويس؟». المشهد الذي صاحبته أغنية «قلبي ومفتاحه» للفنان الراحل فريد الأطرش، زاد من حماس الجمهور لمعرفة القصة الكاملة لهذا الثنائي.

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة تدور أحداثه حول قصة حب تبدأ بشكل تقليدي وتنتهي بزواج، لكن سرعان ما تتحول حياة الزوجين إلى دوامة من المشكلات بعد تورطهما في عالم الجريمة وتجارة العملة وغسيل الأموال. ومع تصاعد الأحداث، يجدان نفسيهما أمام قرارات مصيرية ستغير مجرى حياتهما بالكامل.

وتجسد مي عزالدين شخصية «ميار»، وهي امرأة في منتصف الثلاثينات، تبدأ رحلتها عندما تستيقظ على صوت غريب داخل منزلها؛ لتجد نفسها في مواجهة لص مألوف لها، وهو في الواقع طليقها «سعد»، الذي يجسده آسر ياسين.

يضم مسلسل «قلبي ومفتاحه» نخبة من نجوم الدراما المصرية، وهو من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب - سعدي جوهر، وسيعرض على قنوات DMC وCBC وON والحياة، إلى جانب منصة Watch It الرقمية.