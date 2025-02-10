أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب تفاصيل مشاركتها في المسلسل السعودي الجديد الذي يحمل اسم «أم 44»، المقرر عرضه في رمضان 2025، جاء ذلك خلال لقاء إعلامي لها مع برنامج «سينماتك»؛ إذ تحدثت عن تجربتها الجديدة في العمل الفني، وأعربت عن حماسها الكبير لهذه التجربة.

وأكدت الفنانة المصرية أن موضوع مسلسل «أم 44» مثير للغاية وجديد ومختلف، وقالت: «الموضوع حلو أوي وجديد ومختلف وجريء. أستاذة هبة مشاري مش بتعمل أي حاجة.. هي عبقرية، وأنا سعيدة جدّاً بالتجربة معاها».

وأضافت: «ح نشوف الست المصرية الجميلة اللي دمها خفيف واللذيذة متجوزة وعايشة في الخليج. هتشوفوا حياتها، علاقتها بحماتها، ومعاملتها مع أولادها وصديقاتها».

وينتمي مسلسل «أم 44» إلى الأعمال الدرامية الاجتماعية، وهو من تأليف الكاتبة هبة مشاري، وإخراج المثنى الصبح. يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين البارزين، من بينهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، ميس قمر، وهدى الخطيب.