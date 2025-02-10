قدّمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد اعتذاراً إلى دولة العراق بعد أن قررت النيابة العامة في الكويت حبسها 21 يوماً بتهمة التطاول على دولة شقيقة، وإحالة القضية إلى المحكمة الكلية.

وكتبت السعيد عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «أتقدم باعتذاري إلى جمهورية العراق الشقيقة، حكومةً وشعباً بجميع طوائفه، خاصة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحترم والحشد الشعبي، وذلك عن كل ما بدر مني مما قد يعكر صفو العلاقات بين البلدين أو ما قد بدر مني بالخطأ أو عن غير قصد، وخير الخطائين التوابون».

وتابعت: «وعليه، فإنني أتقدم باعتذاري لكم جميعاً عن ذلك، وألتمس منكم جميعاً قبول اعتذاري هذا، والصفح والتسامح والتصالح والتنازل عني في الدنيا ويوم الدين، وإن الصفح من شيم الكرام».

وأضافت: «كما أنني قد قررت أن أعتزل العمل السياسي وجميع ما يتطرق له من نقد سياسي وغيره».



وقررت النيابة العامة الكويتية حبس السعيد إثر شكوى قدمتها سفارة الدولة الشقيقة إلى وزارة الخارجية؛ بسبب تصريحات اعتبرتها غير مسؤولة.