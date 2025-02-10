أعلن سامر حقي زوج الممثلة انجي مراد التي توفيت، أمس، وفاة ابنهما «علي» بعد يوم واحد من ولادته.

وفي منشور مؤثر عبر «فيسبوك» عبّر سامر عن حزنه العميق قائلاً: «ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة الله، شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها يلي كانت ناطرتو بشوق، واليوم ابني "علي" لحقها، وتركني لوحدي بهالعالم».

وتابع: «كأنو روحي راحت معهم، وما بقيلي غير ذكراهم والدعاء الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. ما في كلمات تكفي هالألم، الله يرحمكون ويمنحني الصبر»

وكان الأطباء قرروا اللجوء إلى الولادة المبكرة لأنجي مراد، التي كانت في شهرها السابع، على أمل تحسين فرص علاجها من الفايروس الرئوي الذي أصابها وأدخلها في غيبوبة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت أثناء العملية، ما أدى إلى وفاتها، ورغم الجهود الطبية لإنقاذ الرضيع، إلا أنه لم يتمكن من الصمود.

وقبل يوم، كتب سامر عبر «فيسبوك»: «الحمد لله اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيراً منها. بقلب مليان وجع وحزن، أنعي زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، اللي راحت وتركتني مكسور القلب، رحتي وتركتيلي فراغ ما إلو نهاية، بس بعزي نفسي إنك صرتي بعين الرحمن وبرحمته. الله يرحمك ويجمعني فيكي في جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون».