قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة سب وقذف مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز، إلى يوم 22 فبراير.

ووفقًا لأوراق القضية، فإن نيشان استخدم عبارات خادشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع نيابة وسط القاهرة لإحالته إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف على ياسمين عز.

وتعود الخلافات بين الطرفين إلى تغيب ياسمين عز عن ندوتها في منتدى الإعلام العربي، ما وضع نيشان في موقف محرج أمام الجمهور، ما علق عليه الأخير بأسلوب ساخر عبر وسائل التواصل قائلاً: «أكيد بتحضر صوتها الشتوي».

من جهتها، لم ترد ياسمين عز على الإهانة، لكنها قررت اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد نيشان؛ للمطالبة بحقها القانوني.

وفي أول تعليق لها خلال برنامجها «كلام الناس» على قناة MBC، قالت ياسمين: «حقي مش هسيبه، والتعويض رقم كبير جدًا ومش هقوله علشان الحسد، لكن هتبرع بيه لأوجه الخير، وأنا مش محتاجة فلوس».