أعلن الفنان المصري محمد رمضان، مشاركته في موسم رمضان 2025، بعمل جديد يحمل عنوان «مدفع رمضان». ونشر رمضان فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، أرفقه بتعليق: «بإذن الله في رمضان 2025، مدفع رمضان». حتى الآن، لم يتم الكشف عما إذا كان هذا العمل مسلسلاً درامياً أم برنامجاً تلفزيونياً، مما أثار تساؤلات بين جمهوره حول طبيعة هذا المشروع.يُذكر، أن محمد رمضان، أعلن في وقت سابق غيابه عن دراما رمضان 2025، لكنه عاد وأكد مشاركته في الموسم الرمضاني القادم، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.إضافة إلى ذلك، ينتظر رمضان، عرض فيلمه الجديد بعنوان «أسد»، من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، وتدور أحداثه في حقبة حكم المماليك لمصر.