تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، تسجيلاً صوتيّاً نادراً كشفت من خلاله كوكب الشرق أم كلثوم سبب حملها المنديل أثناء الغناء في الحفلات.

وقالت أم كلثوم في التسجيل الصوتي: «إن يديها كانت تتعرق كلما وقفت أمام الجمهور»؛ لذلك كانت تحمل المنديل، مؤكدة أنها كانت تشعر بالخوف والاحترام تجاه جمهورها، ما كان يجعل يديها تتعرق.

وأضافت: «بمسك منديل في أيدي لأن أول ما تترفع الستارة أيدي بتعرق، لأني بخاف من الجمهور الأول وأنا صغيرة مكنتش بخاف من الجمهور أبداً لأن مفيش حاجة هخاف على إيه؟ بعد الواحد ما حس أنه بقى حاجه خاف، بخاف جداً، والخوف ده احترام للجمهور، لحد دلوقتي أول ما الستارة تتفتح أيدي تعرق، وبعد ما قابلت الشيخ أبوالعلا وقعدت معاه وبقيت أعمل حفلات حسيت أن لازم أحاسب على الجمهور واحترمه وأخاف منه وأعمل له حساب.. أما المغني اللي ميعملش حساب للجمهور، الجمهور مش هيعمل له حساب».