توفيت الممثلة السورية الشابة إنجي مراد، بعد أيام من دخولها المستشفى إثر تدهور حالتها الصحية جراء الحمل.

وأعلنت والدة الممثلة السورية خبر وفاتها عبر منشور مؤثر على موقع فيسبوك اليوم (الأحد)، وكتبت قائلة: «ترحموا على بنتي وتصدقوا عن روحها.. الله يسامحك ويغفر لك ويكون معك يا إنجي يا ملاك. متّي وأنتِ عم تولدي، أنتِ ملاك، إلى الجنة رحتي لعند الأرحم، تركتي هالدنيا ورحتي. الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويجعلك من أهل الجنة».

كما أكدت الأم المفجوعة أنها لم تشبع من ابنتها، مضيفة: «سامحيني لأني كنت أشتاق لك، راحت سعادة البيت معك..».

بدوره، نعى سامر حقي رحيل زوجته، وكتب في منشور على فيسبوك قائلا: «بقلب مليان وجع وحزن، أنعي زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، اللي راحت وتركتني مكسور القلب..».

«أنا عم أحتضر»

وأثارت إنجي قلق محبيها قبل أيام، عندما نشرت على حسابها الشخصي منشورًا أعلنت فيه أنها تحتضر. وكتبت حينها «أنا عم أحتضر، سامحوني».

ليعود زوجها ويناشد الجمهور الدعاء لها، مؤكدًا أن حالتها خطرة بين الحياة والموت.

في حين تضاربت الروايات حول سبب الوفاة، إذ أشار البعض إلى إصابتها بفايروس رئوي.

بينما رجح آخرون وفاتها نتيجة مضاعفات الحمل في شهرها الخامس.