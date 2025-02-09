تخطت مشاهدات حلقة اليوتيوبر العالمى مستر بيست، التي تم تصويرها في الأهرامات، حاجز الـ37 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على قناته الخاصة.

وطرحت الحلقة على قناة مستر بيست تحت اسم I Spent 100 Hours Inside The Pyramids!، وحازت على اهتمام مصري وعالمي كبيرين.

وحصلت قناة Mr Beast أخيرًا على لقب القناة الأكثر اشتراكًا على يوتيوب. ونشر جيمي دونالدسون، الذي يدير القناة المشهورة بتحدياتها المتقنة وهداياها الباهظة، على موقع X أن MrBeast قد وصل إلى أكثر من 266 مليون مشترك، متجاوزًا قناة الموسيقى الهندية الشهيرة T-Series، وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع عدد المشتركين إلى 269 مليونًا، لدى T-Series حاليًا نحو 266 مليونًا، وفقاً لموقع Business Insider.