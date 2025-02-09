نفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل إمكانية عودتها لزوجها السابق الفنان تامر حسني، رغم أن المقربين منهما يحاولون الإصلاح بينهما.

وقالت بوسيل في تصريحات لبرنامج «عندي السؤال» تقديم الإعلامي محمد قيس المعروض على قناة «المشهد»: «طلاق ما فيه رجعة أنا، الزمن ده اللي بيتطلق ما بيرجعش. أنا وتامر مبنفكرش نرجع لبعض، وكل اللي بيتقال على الإنترنت معرفش مين اللي بيطلعه، وفيه ناس فعلا بيحاولوا يصلحوا ما بينا زي ما تامر قال».

وأضافت: «حاليا لا أفكر مطلقا في الارتباط لكني أتمنى أن أرتبط بشخص يكون على صلة قوية بربنا، مش عايزه حد يكون متدين أوي بس يكون حد يراعي ربنا فيا ويكون بيصلي 5 مرات في اليوم وأشوفه وهو بيصلي عشان دا العمود بتاع كل حاجة، ويكون بيخاف ربنا دايما وبيخاف يعمل الغلط، لو صحيت الصبح أقوله عايزه أروح اليابان عايزه أروح المغرب عند أهلي أو أغني في الأستوديو اعمل على اللي بالي دايما».

وأكد الفنان تامر حسني في وقت سابق بأن عودتهما ليست شائعات، وهناك شخصيات يحاولون الإصلاح بينهما.

وكتب تامر عبر حسابه على انستغرام: «لو في أي كلام تردد عن رجوعي لبسمة فهي مش شائعات.. بالفعل في ولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع ما بينا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم الخير».