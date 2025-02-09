تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى موقف محرج خلال إحيائها حفلاً غنائياً في العاصمة الهولندية امستردام، بعدما سقطت على المسرح أثناء تفاعلها مع الحضور وفرقة الدبكة التي تقف خلفها.



وتعثرت كرم بفستانها الطويل وسقطت على ظهرها قبل أن تساعدها سيدة بزي أخضر على النهوض، وتعاملت الفنانة اللبنانية بسرعة بديهة مع الواقعة، إذ عادت إلى إكمال حفلها بطبيعية عبر التلويح للحاضرين.



وفي موقف آخر من الحفل، رفعت الفنانة اللبنانية العلمين السوري الجديد واللبناني قائلة: «نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسورية قلب واحد». وتظهر لقطات مصورة وهي حاملة علم الثورة السوري والعلم اللبناني خلال الحفل.



