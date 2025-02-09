تشارك الفنانة هدى حسين في مسرحية الأطفال «الملكة والقرصان» التي تعرض على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك-السالمية.

وتعود حسين إلى مسرح الطفل بعد غياب 3 سنوات عبر تعاون جديد مع المخرج الممثل بدر الشعيبي، الذي أبدى فخره بإخراج العمل ومشاركة نجمة مسرح الطفل.

يشارك في المسرحية مجموعة من النجوم الشباب الذين عبّروا عن حماسهم وسعادتهم بالعمل مع هدى حسين، منهم ريان دشتي، هاني الهزاع، ميثم الحسيني، طلال سام، وبدر العنزي، إذ وصفوا التجربة بأنها حلم تحقق.

المؤلفة مريم نصير أكدت أن العمل يحمل طابعا وطنيا، يتزامن مع احتفالات الكويت في شهر فبراير، ويركز على تعزيز حب الوطن لدى الأطفال.

قصة المسرحية تدور حول مجموعة من القراصنة الذين يخططون للاستيلاء على المملكة، ما يضع الملكة هدى حسين أمام تحدٍ كبير للدفاع عن وطنها.